Die Elterninitiative für Luftreiniger an Schulen überreichte eine Petition an den Schulausschussvorsitzenden Meik Bruns. Foto: Ahlke

Corona verbreitet sich derzeit besonders unter Kindern – die weiter nicht geimpft werden können. Um sie zu schützen, machte am Dienstag die Elterninitiative für Luftreiniger an Schulen in Münster vor der Schulausschusssitzung vor dem Rathaus erneut Druck: Sie verlangten die Bereitstellung von Luftfiltergeräten in allen Schulräumen – um die Kinder beim Präsenzunterricht besser zu schützen – und überreichten dem Schulausschussvorsitzenden Meik Bruns (CDU) eine entsprechende Petition.