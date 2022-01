Und noch ein neuer Bebauungsplan

Stadt will Gasometer-Gelände überplanen

Münster

Die Stadt Münster will einen neuen Bebauungsplan für den Gasometer aufstellen und strebt für das Industriedenkmal eine „Mischung aus Büro, Kultur, Hotel und Gastronomie“ an. In der näheren Umgebung befinden sich weitere Stellen, wo die Stadt Großes vorhat – aber nicht weiterkommt.

Von Klaus Baumeister