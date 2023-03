Stadt erarbeitet Zukunftskonzept: Innenstadt-Lyrik für die Zeit bis 2034

In 23 Anträgen haben die Ratsfraktionen in den vergangenen Jahren ihre Wünsche und Forderungen für Münsters Innenstadt formuliert. Jetzt hat ein Zukunftskonzept der Stadtverwaltung diese Anträge aus der Schublade geholt. Ob das Konzept selbst auch für die Schublade ist?

Manches dauert etwas länger. Vor genau zwölf Jahren legte die CDU-Ratsfraktion einen Antrag unter dem Titel „Martiniviertel stärken – Anbindung an Altstadt verbessern“ vor. Damals war Dieter Sellenriek noch Fraktionsvorsitzender, damals gehörten noch zwei Männer und eine Frau der Fraktion an, die inzwischen gestorben sind: Georg Berding, Jürgen Ohm und Sybille Benning. Jetzt wurde dieser Antrag aus der Schublade geholt, zusammen mit 22 weiteren Anträgen aus den Jahren 2011 bis 2022.

Insgesamt umfassen diese Anträge 42 Seiten Text. Sie bilden einen Anhang des aktuellen Ratspapiers 0762 „Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Münster-Innenstadt“. Sage und schreibe 20 politische Gremien werden sich mit dem fast 200 Seiten starken Konzept beschäftigen, bevor es dann in der Ratssitzung am 22. März verabschiedet werden soll.

Federführung liegt bei Stadtbaurat Denstorff

Schaut man sich nun die Liste der Anträge an, die mit dem vorliegenden Konzept abgearbeitet werden sollen, so trifft man auf die städtebauliche Wunschliste eines ganzen Jahrzehnts. Sei es das „Urbane Leben in der JVA an der Gartenstraße“ (CDU 2013), der „Domplatz als lebendige Mitte“ (Grüne 2015), die Forderung „Hammer Straße gemeinsam gestalten“ (SPD 2017), die „Neuordnung des Busverkehrs im historischen Zentrum“ (Grüne 2020), die „Verkehrssituation am Alten Fischmarkt“ (CDU 2021) oder die „Umgestaltung des Verkehrs im Bereich Domplatz, Pferdegasse und Königsstraße“ (Rathauskoalition 2021). Die CDU-Opposition wiederum begegnete dem Ziel einer (zu ausgeprägten) Autoarmut mit dem Antrag „Münster muss erreichbar sein“. Auch dieses Papier wurde verarbeitet.

Das unter Federführung des Stadtbaurats Robin Denstorff entstandene Konzept kommt daher wie ein philosophisches Traktat, das für die nächsten gut zehn Jahre eine wie auch immer geartete Wirkung entfalten soll, nach dem Motto: mehr Grün, weniger Autos. Im Beschluss, den der Rat herbeiführen soll, ist von einem „handlungsleitenden Orientierungsrahmen“ die Rede. Konkrete Maßnahmen sind vorerst nicht geplant, gleichwohl erfolgt schon mal der Hinweis, dass zusätzliches Geld erforderlich ist, um den Diskurs weiterführen zu können.

Schlüsselbegriffe: Impulse – Maßnahmen – Entwicklung

Wer sich in die Städtebau-Lyrik einlesen möchte, dem sei ein Zitat auf Seite 123 empfohlen: „Stadtentwicklung ist eine Daueraufgabe. Die bereits laufenden Entwicklungen im Alt- und Innenstadtraum werden fortgeführt und durch neue Impulse und Maßnahmen ergänzt. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den im Konzept definierten programmatischen und räumlichen Schwerpunkten zu. Sie bündeln die zukünftigen Aufgabenbereiche der Innenstadtentwicklung und verstehen sich gleichermaßen als Impulse für weitere Entwicklungen.“

Alle Leser, die es bis zu dieser Seite geschafft haben, werden mit imaginären „Zukunftsspaziergängen“ belohnt. Oder wie es in dem Papier heißt: „Eine Vision von Münsters Innenstadt 2034.“ Startpunkt für den blumigen Ausflug durch eine autofrei heile Welt ist die JVA an der Gartenstraße, die ja bereits in dem zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alten CDU-Antrag auftaucht.

Sitzungsmarathon bis 22. März

Am 22. März ist der Sitzungsmarathon zu dem Zukunftskonzept samt der 23 angehängten Anträge vorbei. Kommunalpolitisch interessierte Menschen, die dann möglicherweise unter Literatur-Entzug leiden, sei gesagt, dass für Nachschub gesorgt ist. Der 71 Seiten starke „Zweite Zwischenbericht Masterplan Mobilität 2035+“ liegt vor. An diesem Masterplan wird seit 2017 gearbeitet.