Stadtbäume stehen in Bäder-Wasser

Der Sommerputz steht aktuell in Münsters Hallenbädern auf dem Programm – inbegriffen ist da eine gründliche Reinigung der trockengelegten Becken. Wohin aber mit dem Wasser? Bewährt habe sich hier das Zusammenspiel zwischen Sportamt und Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Letzteres nutzt schließlich Hunderttausende Liter ehemaligen Planschwassers zur Bewässerung durstiger Stadtbäume.

Da die Chlorung bereits vor Tagen abgestellt wurde, könne das filtrierte Wasser nun ohne Bedenken zum Gießen genutzt werden. „Natürlich können wir nur einen Bruchteil unserer Baumbestände damit gießen, dort hilft die großzügige Wasserspende dann aber umso mehr“, so Andreas Lambert von der Fachstelle Stadtbäume.

200.000 Liter aus einem Hallenbad

Vor zwei Jahren wurde erstmalig Wasser aus dem Hallenbad Ost auf Grünstreifen und Baumscheiben ausgebracht. Das heißt: Wasser wird mit Schläuchen aus den Becken direkt in bis zu 10 000 Liter speichernde Fässer gepumpt, die dann direkt zu den Zielbäumen gebracht werden. So geschehen am Montag in Kinderhaus – hier wurden bereits 200 Kubikmeter, also 200 000 Liter Wasser, erfolgreich ausgebracht.

Am wurde das Kinderbecken im Stadtbad Mitte geleert. Von diesen ebenfalls rund 200 000 Litern profitieren die Bäume beispielsweise am Domplatz, an der Promenade und am Albersloher Weg. Im kommenden Monat, während der Sommerpause, wird dann auch das Wasser des Ostbads abgepumpt und zweitverwertet.