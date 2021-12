Stadtbücherei verschenkt Bilderbücher an Dreijährige

Eltern können gemeinsam mit ihren Kindern Lesestart-Sets für Dreijährige in der Kinderbücherei am Alten Steinweg kostenlos abholen. Neben einem altersgerechten Bilderbuch gibt es darin Informationsmaterial für die Eltern.

Das Vorlesen in den Familien stärken und Anregungen zum gemeinsamen Entdecken von Büchern geben: Diese Ziele verfolgt die bundesweite Aktion „Lesestart“, an der sich auch die Stadtbücherei Münster beteiligt. Ab sofort können Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Lesestart-Sets für Dreijährige in der Kinderbücherei am Alten Steinweg abholen.

Altersgerechtes Bilderbuch

Die kostenfreien Sets im Stoffbeutel bestehen aus einem altersgerechten Bilderbuch und Informationsmaterial für die Eltern. Die mehrsprachige Broschüre erläutert, wie wichtig das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern und das regelmäßige Vorlesen und Erzählen für die Entwicklung der Kinder ist, so eine städtische Mitteilung Außerdem gibt es praktische Vorlese-Tipps, die sich leicht in den Familien-Alltag einbauen lassen.

Programm zur Sprach- und Leseförderung

„Lesestart 1-2-3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung für Familien mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen durchgeführt. Die ersten Sets für ein- und zweijährige Kinder erhalten die Eltern beim Kinderarzt, das dritte Buch können sie sich nun in einer der beteiligten Büchereien abholen.