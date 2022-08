Die Stadtfest-Höhepunkte am Freitag

Endlich wieder Stadtfest! „Münster mittendrin“ bietet eine Vielzahl von Höhepunkten – hier erfahren Sie, was Sie am Freitag nicht verpassen sollten.

Kinder-Spaß, Kulinarik und ganz viel Musik – auf dem Stadtfest „Münster mittendrin“ vom 19. bis 21. August wird auf 13 Bühnen und Erlebniswelten derart viel geboten, dass man sich am liebsten zweiteilen möchte, um auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen zu können. Hier ein Vorschlag, wie man am Freitag, Tag eins des Stadtfestes, Höhepunkt an Höhepunkt reihen kann.

Frühaufsteher (vor allem mit Kindern) können ab 10 Uhr auf dem Lambertikirchplatz Sandsteintafeln mit Unterstützung der Steinmetz- und Bildhauer-Innung gestalten oder einen Schlüsselanhänger mit individuellem Schriftzug gravieren. Dort präsentiert sich nämlich „Das Handwerk“ mit Aktionen zum Ausprobieren, einem Zirkustheater und einem Biergarten.

Domplatz-Tickets für Samstag Foto: Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es für die Domplatz-Konzerte am Samstagabend noch Karten gibt – online oder im Ticketcontainer auf dem Prinzipalmarkt, der ab 12 Uhr geöffnet ist. ...

Von dort sind es nur wenige Meter bis zum Syndikatplatz, wo (ab 10 Uhr) der Stadtwerke-Kinderspaß beginnt. Neben dem großen Sandkasten Maxi-Sand und einer Hüpfburg erwarten Familien kostenloses Kinderschminken und ein Ballonkünstler, der vom Aal bis zum Flugzeug so ziemlich alles knoten kann. Das Beste: Die Kunstwerke können direkt mitgenommen werden.

Gewinne bei Familienrallye

Zum Mittagessen sind es nur wenige Schritte bis zum Prinzipalmarkt. Dort bietet die kulinarische Meile eine großen Vielfalt von Speisen und Getränken aus aller Herren Länder.

Bis am Freitag die ersten Konzerte stattfinden (Start um 15 Uhr, zum Beispiel Funk und Hip-Hop von DJ Ats Plattenteller an der Dominikaner-Bühne) bleibt noch etwas Zeit. Zum Beispiel für die Familien-Rallye. Die ist in diesem Jahr erstmals App-gestützt in digitaler Form, wodurch vielfältigeres Mitspielen möglich sind. Geeignet ist die Rallye für Eltern und Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Erfolgreichen Rallye-Teilnehmern winken Gewinne wie beispielsweise eine Familienjahreskarte für den Allwetterzoo, ein Familientagesticket für den Moviepark Bottrop oder Karten für eine Varieté-Vorstellung.

Um 14 Uhr startet außerdem Zauberkünstler Michael Sondermeyer auf der Stubengasse mit seiner magischen Unterhaltungsshow mit Wortwitz und Situationskomik.

Tolle Acts auf allen Bühnen

Die Weinbar nebenan bietet Gelegenheit zur Stärkung, ehe um 16 Uhr an der Drubbel-Bühne die Ahauser Band Soeckers die Konzertnacht einleitet. Mit ihrem Indie-Pop auf Deutsch haben Soeckers schon als Vorband von Wanda, Madsen und AnnenMayKantereit gespielt. Neue Songs garantiert – das zweite Album ist gerade erschienen.

Noch etwas mehr Lokalkolorit gefällig? Die Ingenious Rascals aus Münster stehen um 17 Uhr mit ihrem Folk-Rock-Sound auf der Bühne am Erbdrostenhof. Hörenswert!

Wem jetzt der Magen knurrt, kann sich an der Rothenburg mit Streetfood aus einem der Food-Trucks stärken.

Zur Fortsetzung des Konzertabends lohnen Besuche bei Hootin the Blues (18.30 Uhr Dominikaner-Bühne) und/oder der Indierock-Coverband Rocktool (19.30 Uhr Erbdrostenhof).

Klar, wer Karten für die Domplatzbühne hat, schaut sich jetzt Querbeat (20.30 Uhr), MBP (22 Uhr) und Top-Act Felix Jaehn (22.30 Uhr) an.

Die Top-Acts beim Stadtfest „Münster mittendrin“ 2022 Erster Top-Act beim diesjährigen Stadtfest "Münster mittendrin" ist Felix Jaehn. Er tritt am Freitagabend (19. August) auf dem Domplatz auf. Foto: dpa Opener am Stadtfest-Freitag ist der deutsche Sänger Alexander Knappe. Foto: IMAGO/HMB-Media Vor Felix Jaehn steht am Stadtfest-Freitag (19. August) zudem die Brasspop-Band Querbeat auf der Bühne. Foto: IMAGO/Marc John Am Samstagabend (20. August) ist die schwedische Band Mando Diao der Hauptact auf der Domplatz-Bühne Foto: IMAGO/Agencia EFE Opener am Samstagabend (20. August) ist die Band BenjRose Foto: IMAGO/Future Image Auch Rapper Kool Savas tritt am Stadtfest-Samstag (20. August) abends in Münster auf. Foto: IMAGO/agefotostock Top-Act am Sonntagabend (21. August) ist auch in diesem Jahr Roland Kaiser - und das bereits zum dritten Mal. Foto: Matthias Ahlke (Archivbild)

Wer dafür kein Ticket hat, schaut aber keinesfalls in die Röhre. Mit „Home to Paris“ (20.30 Uhr, Dominikanerbühne) fesselt ein wahres Tanzungeheuer die Zuhörer mit einer bläserlastigen Ska-Pop-Balkan-Indie-Mischung.

Lieber mehr Mainstream? Kein Problem. Um 21.30 Uhr hat die Cover-Band Starlight Family allerhand radiobekannte Klassiker im Gepäck.

Tipp zum Abschluss: Der international bekannte und gefeierte Funk- und Soulmusiker Cosmo Klein ist ab 22.30 Uhr an der Dominikaner-Bühne. Immer lohnenswert!