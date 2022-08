Bühnenprogramm kommt gut an: Musik, die das Herz hüpfen lässt

Es hat in der Vergangenheit schon mehr Bands auf den Bühnen des Stadtfests „Münster mittendrin“ – wohlgemerkt abseits des Domplatzes – gegeben, wohl nie aber war das Publikum so hungrig nach Live-Musik wie an den vergangenen drei Tagen. Von Freitag bis Sonntag herrschte vor den Bühnen an der Dominikanerkirche, am Erbdrostenhof und am Drubbel daher immer irgendetwas zwischen entspannter Sommerstimmung und fast beispielloser Party-Laune.

