Das Programm beim Stadtfest "Münster Mittendrin" 2022

Musik, Streetfood und unzählige Angebote für Kinder: Das Stadtfest "Münster mittendrin" ist zurück und bietet auch in diesem Jahr ein umfassendes Programm. Wir geben einen Überblick, was wann und wo los ist.

Vom 19. bis 21. August 2022 findet in Münster das Stadtfest " Münster mittendrin " statt.

findet in das " " statt. Auf 13 Bühnen und Erlebnisinseln wird Besucherinnen und Besuchern an drei Tagen ein abwechslungsreiches Programm geboten.

wird Besucherinnen und Besuchern an drei Tagen ein abwechslungsreiches geboten. Die größte Bühne steht auf dem Domplatz, dort finden an allen drei Abenden Konzerte statt.

Erlebnisinseln in der Stadt

Beim Stadtfest "Münster mittendrin" gibt es viel zu sehen und zu erleben. Auf dem Lambertikirchplatz präsentiert sich "Das Handwerk" mit Biergarten und Handwerk zum Anfassen. Auch Darbietungen des Zirkustheaters "StandART" sind dort am Wochenende zu erleben.

Auf der Stubengasse gibt es tagsüber Aktion für Kinder und abends eine DJ- und Wine-Lounge. Der LVM baut auf der Stubengasse außerdem eine Familien-Erlebniswelt zum Mitmachen und Erleben auf, in direkter Nachbarschaft entsteht von der Firma Senger ein "Urban Jungle". In der Lounge können die neuen Fahrzeuge entdeckt werden.

Die Stadtwerke Münster bieten auf dem Syndikatplatz jede Menge Spaß für Kinder. Auf dem Harsewinkelplatz präsentiert das Unternehmen Senger die neuesten Fahrräder und E-Bikes. An der Klemensstraße/Heinrich-Brüning-Straße wird eine Info- und Händlermeile aufgebaut.

Bühne an der Dominikanerkirche

Auf der Bühne an der Dominikanerkirche spielen lokale Bands und bekannte Spitzenmusiker.

Freitag (19. August):

15 Uhr: DJ AT

16.30 Uhr: MOE

18.30 Uhr: Hootin’ the Blues

20.30 Uhr: Home to Paris

22.30 Uhr: Cosmo Klein

15 Uhr: Snowfall in June

16.30 Uhr: The Foggy Dew

18.30 Uhr: The Silverettes

20.30 Uhr: The Gentle Keys

22.30 Uhr: The Clerks

15 Uhr: Jazzkitchen - WSfM Big Band

16.30 Uhr: Inside Out Big Band

18.30 Uhr: Irie Miah & The Massive Vibes

Bühne am Erbdrostenhof (Bunter Vogel)

Der Bunte Vogel präsentiert am Erbdrostenhof die Bunte Bühne mit Indie, Rock, Pop, Hiphop, Comedy und Blues. Am Samstag läuft dort außerdem der Wettbewerb "Voice of Münsterland".

Freitag (19. August):

15 Uhr: A-B-E & Burnd aka Earpluggz

17 Uhr: Ingenious Rascals

19.30 Uhr: Rocktool

22 Uhr: Dirty Deeds

13 Uhr: Ørd

15 Uhr: Garçon Miami

17 Uhr: Voice of Münsterland

20 Uhr: Undercover

15 Uhr: Die Blosewinds

17 Uhr: Die 3 Nikoläuse

19.30 Uhr: Münster Blues Jam fest. The BuVo Houseband

Bühne am Drubbel

Auf der Bühne am Drubbel wird Rock-, Party- und Cover-Musik geboten.

Freitag (19. August):

16 Uhr: Soeckers

19 Uhr: Downtown MS

21.30 Uhr: Starlight Familiy

12.30 Uhr: Vertaan

14 Uhr: Disposable Heroes

15.30 Uhr: Skarage

19 Uhr: The Session

21.30 Uhr: Reisegruppe Hardrock

12.30 Uhr: Doc. B & The Vampyres

14 Uhr: Gimme Selters

16 Uhr: Six Feet 4

19.15 Uhr: Blueprint

Bühne an der Stubengasse

Die Stubengasse bietet ein buntes Programm für Kinder – auch auf der Bühne.

Freitag (19. August):

14 Uhr: Magisches Theater

16 Uhr: Magisches Theater

18 Uhr: Lunatom

14 Uhr: Suppi Huhn & die Kinderkönige

16 Uhr Suppi Huhn & die Kinderkönige

18 Uhr: Julius

14 Uhr: Circus Alfredo

16 Uhr Circus Alfredo

18 Uhr: Nick Selbmann

Bühne auf dem Domplatz

Auf der Bühne auf dem Domplatz spielen auch in diesem Jahr die Top-Acts des Stadtfestes.

Freitag (19. August):

18.30 Uhr: Alexander Knappe

20.30 Uhr: Querbeat

22 Uhr: MBP

22.30 Uhr: Felix Jaen

18.30 Uhr: BenJRose

20.30 Uhr: Kool Savas

22.30 Uhr: Mando Diao

19.20 Uhr: The Voice of Münsterland

20 Uhr: Roland Kaiser

Die Top-Acts beim Stadtfest „Münster mittendrin“ 2022 Erster Top-Act beim diesjährigen Stadtfest "Münster mittendrin" ist Felix Jaehn. Er tritt am Freitagabend (19. August) auf dem Domplatz auf. Foto: dpa Opener am Stadtfest-Freitag ist der deutsche Sänger Alexander Knappe. Foto: IMAGO/HMB-Media Vor Felix Jaehn steht am Stadtfest-Freitag (19. August) zudem die Brasspop-Band Querbeat auf der Bühne. Foto: IMAGO/Marc John Am Samstagabend (20. August) ist die schwedische Band Mando Diao der Hauptact auf der Domplatz-Bühne Foto: IMAGO/Agencia EFE Opener am Samstagabend (20. August) ist die Band BenjRose Foto: IMAGO/Future Image Auch Rapper Kool Savas tritt am Stadtfest-Samstag (20. August) abends in Münster auf. Foto: IMAGO/agefotostock Top-Act am Sonntagabend (21. August) ist auch in diesem Jahr Roland Kaiser - und das bereits zum dritten Mal. Foto: Matthias Ahlke (Archivbild)

Speisen und Getränke beim Stadtfest

Einige Erlebnisinseln beim Stadtfest "Münster mittendrin" widmen sich ganz dem leiblichen Wohl. Auf dem Prinzipalmarkt wird eine "Kulinarische Meile" aufgebaut - mit hochwertiger Gastronomie, atmosphärischer Illumination und dezenter Hintergrundmusik. An der Rothenburg wird an dem Wochenende eine Food-Truck-Meile aufgebaut.