Roland-Kaiser-Konzert: Gedränge sorgt für Kritik

Das Konzert von Roland Kaiser beim Stadtfest war ausverkauft. 12.000 Zuschauer waren am vergangenen Sonntag auf den Domplatz gekommen, einigen war es zu voll im Gedränge.

Keine 24 Stunden nach dem rauschenden Stadtfest war von der dreitägigen Party schon nichts mehr zu sehen. Die kleineren Bühnen verschwanden bereits in der Nacht zu Montag, einzig dem Abbau der großen Domplatzbühne, wo am Sonntagabend noch 12.000 Fans Roland Kaiser zugejubelt hatten, war in diesem Jahr erstmals eine längere Abbauphase bis Montag gewährt worden.