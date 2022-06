Das sind die Top-Acts beim Stadtfest "Münster mittendrin" 2022

Vom 19. bis 21. August 2022 findet in Münster das Stadtfest "Münster mittendrin" statt.

Freitag (19. August): Querbeat und Felix Jaehn

Querbeat und Felix Jaehn Samstag (20. August): Benjrose, Kool Savas und Mando Diao

Benjrose, Kool Savas und Mando Diao Sonntag (21. August): Roland Kaiser

Die Top-Acts im Überblick:

Querbeat

Die Brasspop-Band Querbeat kommt aus Bonn und ist seit 2017 in Deutschland und dem europäischen Ausland unterwegs. Die 13-köpfige Band hat im vergangenen Jahr ihr neues Album "Radikal Positiv" veröffentlicht und ist aktuell auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Felix Jaehn

Felix Jaehn ist ein weltweit bekannter DJ, Produzent und Songwriter. Der 27-jährige gebürtige Hamburger hat im Oktober 2021 sein zweites Album ("Breathe") veröffentlicht und wurde zwischen 2019 und 2021 drei Mal in Folge mit der "1 Live Krone" als "Bester Dance Act" ausgezeichnet.

Benjrose

Benjrose ist die Band des Sängers Benjamin Rose aus Köln. Im Mai ist mit "Figure It Out" die erste neue Single der Band erschienen. Laut der Band-Homepage knüpft die Single nahtlos an die vorherigen Singles "Baby" und "What Matters Most" an.

Kool Savas

Geladene Rap-Power und knallende Beats: Kool Savas bringt Deutsch-Rap auf den Domplatz. Der Künstler steht seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne und hat unter anderem sein Album „AGHORI“ im Gepäck.

Mando Diao

Als Headliner des Samstags wurde eine global erfolgreiche Rockband verpflichtet: Seit 2002 hat Mando Diao zehn Studioalben veröffentlicht, die sich weltweit millionenfach verkauft haben. In ihrer Karriere haben sie mehr als 1500 Konzerte in mehr als 30 Ländern gespielt.

Roland Kaiser

Bereits zum dritten Mal steht Roland Kaiser beim Stadtfest in Münster am Sonntagabend (21. August) auf der Bühne. Der "Kaiser-Kult" wird damit in Münster fast schon Tradition. Die Livekonzerte von Roland Kaiser sind regelmäßig ausverkauft. Seit mehr als 45 Jahren steht der Schlagersänger bereits auf der Bühne.

Roland Kaiser wird 70: Bilder einer Karriere Er ist „geboren, um Liebe zu geben" und zwar heute vor genau 70 Jahren in Westberlin! Der Schlagersänger Roland Kaiser bewegt die Herzen der Menschen. Doch hinter der markanten Stimme steht viel mehr - wir blicken auf die Höhen und Tiefen eines Schlagerlebens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild 1980 erstürmte Kaiser mit „Santa Maria" die deutschen Charts und überzeugte bei der ZDF-Neujahrsshow „Jetzt geht die Party richtig los" mit seinem Charme. Zahlreiche Konzerte, Fernsehauftritte und Tournees waren die Folge. Foto: Istvan Bajzat/dpa Eine regelrechte „Kaisermania" brach los. Der Sänger nutzte die Euphorie und den Namen für sich und seine Auftritte. Mit Erfolg! Auch vierzig Jahre nach seinem Durchbruch ist der geborene Berliner bei Fans beliebt und gefragt. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild Da trifft man sich auch schon mit Roland-Kaiser-Bechern und passenden Outfits zum Campen bei den zweitägigen „Kaisermania"-Shows. Die Fans sind begeistert - die Veranstaltungen gut besucht. Foto: dpa-Zentralbild Umso tiefer sitzt der Schock, als Kaiser Ende 2009 seinen Abschied von der Konzertbühne bekanntgibt. „Ich fühle mich gesundheitlich nicht mehr in der Lage, ein Konzert durchzustehen", erklärte der Schlagerstar. Er leide an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) - ein schwerer Schlag für die Fans. Er könne den Erwartungen nicht mehr gerecht werden: „Deshalb höre ich auf, bevor man mich irgendwann von der Bühne tragen muss." Foto: Andreas Lander/dpa-Zentralbild Doch die Krankheit hält den Schlagerstar nicht lange vom Mikrofon fern. Nach einer Lungentransplantation feierte Kaiser bereits im Oktober 2010 sein Comeback auf der Bühne und ist 2011 wieder auf Tournee. Von seiner großen Liebe der Musik konnte er sich nicht lange trennen, denn „gegen die Liebe kommt man nicht an". Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild Dass sein Herz auch für seine Mitmenschen schlägt, stellt Roland Kaiser im Laufe seiner Karriere immer wieder unter Beweis. 2013 verteilte er Lebensmittel an Bedürftige in den neu eröffneten Räumen der Tafel Brandenburg, deren Schirmherr er ist. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild Wohltätig unterwegs ist Kaiser auch in seinen jüngeren Jahren. 1998 chauffierte der Star für damals fünf Mark Fahrgäste in einem original englischem Taxi um die Hamburger Alster. Das Geld ging im Rahmen einer Benefiz-Aktion zugunsten der ARD-Fernsehlotterie „Die Goldene Eins". Foto: dpa Für den guten Zweck engagiert sich Kaiser auch gern im Verbund mit anderen Prominenten. Bei der TV-Spendengala „Ein Herz für Kinder" sang er mit den Schauspielern Axel Prahl (links) und Jan Josef Liefers - bekannt aus dem münsterische Tatort. Mit der ehemaligen Fahrradhauptstadt verbindet den Sänger ohnehin einiges. Foto: dpa-Zentralbild Seit Ende der 1990er Jahre lebt Kaiser in Münster - für ein Jahr war der Schlagerstar in seine Vaterstadt gezogen, um näher an seinem ostdeutschen Publikum zu sein. Doch die Rückkehr bereitete ihm sichtlich Freude. Plötzlich war er nicht auf dem Prinzipalmarkt, sondern auch im beliebten münsterischen Tatort als „Roman König" zu sehen. Foto: dpa Eine besondere Beziehung hat der Schlagerstar zu der Sängerin Maite Kelly, mit der er 2014 zum ersten Mal „Warum hast du nicht Nein gesagt?" performte. Die beiden harmonierten perfekt und wiederholten das Erfolgsduett immer wieder vor begeisterten Zuschauern. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild Politisch steht Roland Kaiser den Sozialdemokraten nah. Selbst Mitglied, unterstützt der Sänger die Partei des Öfteren im Wahlkampf und pflegt Beziehungen zu hochrangigen Politikern der Partei. Hier sieht man ihn mit dem heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Rande des Deutschlandfestes der SPD im Jahr 2013. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild Auch außerhalb der politischen Landschaft zeigt Kaiser Haltung. Im Herbst 2015 spricht der Sänger auf einer Anti-Pegida-Kundgebung über Toleranz und Menschlichkeit. Dass er mit klarer Kante auch Fans verlieren könnte, nehme er in Kauf: „Ich wollte Stellung beziehen, weil es mir wichtig war." Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild Und sein Einsatz wurde belohnt! Für sein langjähriges soziales Engagement in verschiedenen Stiftungen und Vereinen erhält Kaiser 2016 vom damaligen Bundespräsident Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz. Den WN erklärte der Sänger: „Wir Künstler befinden uns auf der Sonnenseite des Lebens, und ich finde, man muss der Gesellschaft etwas zurückgeben.″ Foto: Wolfgang Kumm/dpa 70 Jahre voller Aufregung, Herzschmerz und vollem Einsatz liegen hinter Roland Kaiser, in denen selbst seine Erkrankung ihn nicht zu Boden ringen konnte. In der Corona-Pandemie setzt sich der Sänger für die Kulturszene und die Kunstschaffenden ein. Auftritte und Konzerte gibt der Star nach all der Zeit immer noch und lebt weiter im wunderschönen Münster. Denn „In Münster sind die Wiesen grüner als anderswo", findet Kaiser. Foto: dpa-Zentralbild

Gibt es noch Tickets für die Konzerte auf dem Domplatz?

Die schlechte Nachricht vorneweg: Für die Konzerte von Querbeat, Felix Jaehn und Roland Kaiser gibt es keine Tickets mehr. Die Konzerte sind komplett ausverkauft. Die gute Nachricht: Für den Samstagabend, wenn BenjRose, Kool Savas und als Haupt-Act Mando Diao auf der Bühne stehen, gibt es noch Tickets.

Wo gibt es Tickets?

Tickets für das Konzert auf dem Domplatz am Samstagabend gibt es unter anderem bei Eventim. Außerdem sind die Tickets auch bei der Vorverkaufsstelle WN-Ticketshop, Picassoplatz 3, erhältlich. Preis: knapp 20 Euro.