Mit der „Reisegruppe Hardrock“ auf der Bühne

Wer Samstagabend auf dem Drubbel war, hat garantiert zur „Reisegruppe Hardrock“ gefeiert. Die Band ist aufgrund ihrer Verkleidungen ein kleines Mysterium. Unser Autor schaute sich das mal aus der Nähe an – hinter und vor allem auf der Bühne.

Die „Reisegruppe Hardrock“, um Matt Heaven (2.v.l.), Andi Rainbow (Mitte), Mitch Lightning (2.v.r.) und Düsen-Chris (r.), sorgte am Samstagabend als Headliner der größten kostenlosen Stadtfestbühne am Drubbel für mächtig Stimmung – und hatte zudem noch Björn Meyer (l.), Redakteur unserer Zeitung, als Hardrock-Praktikanten dabei.

Mitten in der samstäglichen Headliner-Show am Drubbel verzieht Sänger Andi Rainbow nach einem Schluck aus seinem eigentlich frischen Getränk gegen 23 Uhr für einen Moment sein Gesicht. Es dauert nicht lange, da wird der vermeintlich Schuldige an die vorderste Bühnenfront zitiert.