Stadtschützenfest erstmals am Jovel

Vorfreude auf ein ganz besonders Ereignis: Erstmals feiern die Stadtschützen Anfang September ihr großes Fest mit Königsschießen in und an der Jovel-Music-Hall. Im Bild von links Vizepräsident Jochem Lüke, Präsident Thomas Leugner und Jovel-Chef Marvin Lindenberg.

Es ist eine Premiere für Kaiser, König und Gefolgschaft: Erstmals in der über 40-jährigen Geschichte des Stadtschützenfestes findet das traditionelle Fest nicht auf dem Schlossplatz, sondern am 3. und 4. September im und an der Jovel-Music-Hall am Albersloher Weg statt. „Wir sind froh, kurzfristig eine Alternative gefunden zu haben“, so Präsident Thomas Leugner.