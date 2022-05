150 Schüler zeigen ihr künstlerisches Können

Seit 2006 ist die Schulkulturmatinee schon eine gute Tradition im Bürgerhaus – eine jährliche Bestandsaufnahme dessen, was Schüler aus Kinderhaus schul- und stilübergreifend „so drauf“ haben. Nur coronabedingt gab es die letzten beiden Jahre keine Veranstaltung.

Musik und Tanz – Gruppen und Solisten

Am Sonntag (22. Mai) steigt die Kulurmatinee zum 15. Mal in der Agora/Bürgerhaus Kinderhaus. Der Clou: 150 Schüler von der Grundschule bis zur weiterführenden Schule beteiligen sich an dem unterhaltsamen und vielgestaltigen Programm mit eigenen Beiträgen aus Musik, Tanz und Theater. Es gibt Chöre, Tanzgruppen, Solisten und Bands verschiedener Altersstufen. Es treten auch die von der Städtischen Schule für Musik in Kooperation mit den weiterführenden Schulen (Geschwister-Scholl-Gymnasium und Realschule sowie Waldschule Kinderhaus) organisierten Bands „Kinderhaus rockt“ und das Rockorchester Kinderhaus auf.

Jeder kann kommen

Eingeladen sind alle Eltern, Freunde und Kulturinteressierten. Von 11 bis 13 Uhr steigt die Matinee unter der erfahrenen Moderation von Hans-Joachim Temme, organisiert von Susanne Schröder, Schulleiterin der Waldschule. Hier das Programm:

Der Programmablauf

11 Uhr Percussion: „Sukijaki“ JeKits-Orff-Orchester der Paul-Schneider-Schule

11.05 Uhr Begrüßung und Eröffnung H.-J. Temme

11.15 Uhr Percussion: „Gummibär“, JeKits-Orff-Orchester der Paul-Schneider-Schule

11.25 Uhr Tanz, Geschwister-Scholl-Gymnasium (Ma, Latifah, Eva)

11.30 Uhr Vier Lieder singen die Jekis-Chöre der Paul-Schneider-Schule

11.45 Uhr Song: „Ist da jemand?“ von der Band der Paul-Schneider-Schule

11.50 Uhr Zwei Songs der Projektband der Westfälischen Schule „Kinderhaus rockt“ mit Schülern der weiterführenden Schulen

12 Uhr: Songs der Stufenbands 7/8 und 9/10 Waldschule Kinderhaus

12.20 Uhr Hip Hop-Tanz, Grundschule Kinderhaus-West

12.25 Uhr Songs des „Rockorchester Kinderhaus“ Projektband der Musikschule

Wichtig bei den Temperaturen: Durchgehend geöffnet hat das Getränkeangebot des Mokido im Bürgerhaus.