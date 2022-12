40 erfolgreiche Sportler

40 Sportlerinnen und Sportler

erhielten jetzt ihr Sportabzeichen. In den vergangenen Monaten sind sie gelaufen, gesprungen, Rad gefahren und vieles mehr. Es wurde geschwitzt und gegen sich und die Uhr gekämpft. Im Gastbereich des Neubaus vom TSV Handorf erhielten sie in geselliger Runde bei Snacks und Getränken ihren Urkunden und Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold. Unter den Aktiven befanden sich viele Kinder und Menschen mit Behinderungen – ein Bereich, der beim TSV weiter ausgebaut wird.

Die nächste Sportabzeichen warten schon

Positiv schauen die Verantwortlichen Jessica Bruns, Jürgen Vogel und Jens Nußbaum auf die zurückliegende Saison und aufs neue Sportabzeichen-Jahr.