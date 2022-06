Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Abi-Feier unter freiem Himmel

Die Sonne strahlte mit den 105 Abiturienten des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums um die Wette, als diese die ersehnten Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife in Empfang nehmen konnten. Der festlich hergerichtete Innenhof der Schule diente auch in diesem Jahr erneut als stimmungsvoller Rahmen für die Entlassfeier und Zeugnisübergabe unter freiem Himmel.

Berlin, München, Usedom – Gievenbeck

Nachdem Schulleiter Jürgen Velsinger die Gäste begrüßt hatte, richteten zunächst die Jahrgangsstufenleiter Annika Blohm und Michael Finkennest das Wort an die Schüler und hoben laut einer Pressemitteilung deren gute Kooperation in der gesamten Oberstufenphase hervor.

In ihrer Rede erinnerten die Schülerinnen Isabelle Steinhauer und Rehab Dawud an die vielen Erlebnisse der gemeinsamen Schulzeit, etwa an die Studienfahrten nach Berlin, München und Usedom oder die Mottowoche, die erstmals in diesem Jahr wieder stattfinden konnte und die für viele noch einige Zeit unvergessen bleiben dürfte.

„Abi Potter“

Schulleiter Jürgen Velsinger nahm Bezug auf die aktuellen weltpolitischen Ereignisse, verknüpfte sie mit dem Abimotto der Stufe „Abi Potter – Vom Stein zum Weisen“. Er verdeutlichte die Wichtigkeit der Bildung für junge Menschen, sich in dieser weltpolitischen Umbruchphase lebensbejahend auf die wichtigen und guten Seiten des Daseins zu konzentrieren.

Musik von Sineruka Nanthasegaran

Für einen stimmungsvollen musikalischen Beitrag sorgte die Schülerin Sineruka Nanthasegaran mit einer Gesangseinlage zu einem Remix aus verschiedenen Songs.