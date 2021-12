41-Jähriger landet mit seinem Auto im Graben

Die Autofahrt eines 41-jährigen Münsteraners ist am Montagnachmittag auf der Sendener Stiege im Graben geendet. Der Mann war mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen - offenbar, weil er nicht nüchtern am Steuer saß...

Unfall in Albachten

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Münster ist am Montagnachmittag an der Sendener Stiege mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Ein Zeuge hatte sich laut einer Pressemitteilung zuvor bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass das Auto vor ihm in Schlangenlinien auf der Thierstraße unterwegs sei.

Der Zeuge folgte dem Fahrzeug und beobachtete, wie die riskante Fahrt im Graben endete. Die Polizisten stellten schnell fest, dass der 41-jährige augenscheinlich stark alkoholisiert war. Er schwankte und sprach verwaschen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,06 Promille.

Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.