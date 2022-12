447 Albachtener drei Tage ohne Kabelnetzanschluss

Am Wochenende soll es gleich in mehreren Albachtener Haushalten Gäste gegeben haben, die ganz ungezwungen mal wieder bei ihren Freunden vorbeischauten, um die Endspiele der Fußball-WM mitzubekommen. Denn das war schließlich nicht überall im münsterischen Stadtteil möglich: Dort war bei etlichen Vodafone-Kunden von Freitagmorgen bis Montagmittag die Kabelverbindung ausgefallen. Fernsehgucken, telefonieren oder im Internet surfen – das war nicht möglich.

Gleich mehrere Vodafone-Kunden riefen in der Redaktion an, um auch ihre Zeitung auf den Missstand hinzuweisen, dem bedauerlicherweise nicht zeitnah Abhilfe geschaffen werde. Ein Anwohner der Dülmener Straße berichtete gestern davon, dass er schon früh am Freitag die Vodafone-Hotline verständigt und auf den Verbindungsausfall aufmerksam gemacht habe. Nach mehreren SMS, die er schließlich mit dem Verweis auf eine Großraumstörung erhalten habe, sei dann erst am Montag ein Techniker bei ihm aufgelaufen, um lediglich festzustellen, dass es bei ihm in der Tat keinen Empfang gebe. Das sei ärgerlich. Es seien drei Tage verloren gegangen, da schlichtweg nichts passiert sei.

Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie betroffen

Auf Anfrage unserer Zeitung war vom Düsseldorfer Vodafone-Sprecher Volker Petendorf zu erfahren, dass es in Albachten im betreffenden Zeitraum bei 447 Kunden keinen Empfang gegeben habe: Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie seien vorübergehend nicht verfügbar gewesen. „Ursache war ein Anbindungsfehler auf genau dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind. Konkret war der Stromeinspeiser des örtlichen Verstärkerpunktes dieser lokalen Zufuhrstrecke außer Betrieb – ein Kälteschaden“, so der Unternehmenssprecher.

Defektes Bauteil durch ein neues ersetzt

Nach Auskunft Petendorfs fanden bereits am Freitag „Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme vor Ort“ statt. Dabei sei die Ursache der lokalen Einschränkung gefunden und dann am Wochenende ein Reparaturkonzept erstellt worden. Die Techniker hätten das defekte Bauteil durch ein neues ersetzt, was am Montag der Fall gewesen sei. Um 12.40 Uhr seien 426 der 447 Kunden wieder online gewesen.

Eine einzelne Netzabzweigung mit 21 angeschlossenen Kunden war laut Petendorf am Montagmittag allerdings noch vom Netz abgeschnitten. Technik-Spezialisten seien vor Ort im Einsatz, um auch diesen Streckenabschnitt wieder ans Netz anzubinden. Vodafone bitte alle vom Kabelausfall betroffenen Kunden um Entschuldigung.

Der Anwohner Dülmener Straße zählte zu denen, die sich ab 12.40 Uhr nach dreitägigem „Blackout“ endlich wieder freuen konnten.