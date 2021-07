55 Nachwuchskickeran der Hohen Geist

Morgens Training, nachmittags Turniere: 55 Mädchen und Jungen nehmen in diesem Jahr beim Fußballsommercamp des SV Concordia Albachten teil.

Fußballspielen im strahlenden Sonnenschein: Jede Spaß mit dem runden Leder haben die 55 Jungen und Mädchen, die in dieser Woche am Fußballsommercamp des SV Concordia Albachten teilnehmen.

Fußballbegeisterte Nachwuchskicker geben sich in dieser ersten Woche der Schulsommerferien auf der Sportanlage des SV Concordia an der Hohen Geist Tag für Tag ein Stelldichein: Zum fünften Mal in jährlicher Folge hat der Albachtener Verein dort zu einem Fußballsommercamp eingeladen. 55 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren sind dabei voller Begeisterung mit von der Partie.

Aufgeteilt in vier altersgerechte Gruppen nutzen die Youngster die Vormittage, um beim Training ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem runden Leder zu vervollkommnen. Gleich zwölf ausgebildete Trainerinnen und Trainer stehen ihnen dafür mit praktischen Tipps und gezielten Übungen zur Verfügung.

Nach dem warmen Mittagessen, das den Kickern angeliefert wird, geht das Camp dann am Nachmittag in den Wettkampfmodus über. Es werden Turniere durchgeführt und dabei natürlich jede Menge Tore geschossen.

Training und taktische Besprechungen

Chef des Camps ist auch in diesem Jahr wieder Concordias Jugendobmann Tobias Thier, der sich darüber freut, dass die Verpflegung der zumeist recht hungrigen Jungfußballer von den Eltern mit Kuchen und Gemüseplatten unterstützt wird.

Sicherheit ist bei Spiel, Training, taktischen Besprechungen und dem Miteinander der Campteilnehmer Trumpf: „Hier ist alles coronakonform“, unterstreicht Thier. Das soll natürlich auch am Freitagnachmittag zum Abschluss des Fußballcamps so sein. Dann ist ein Foto- und Videoabschluss mit den Eltern der Nachwuchskicker geplant.

Auch in diesem Jahr wird es beim SV Concordia wieder ein zweites Fußballsommercamp geben. Es findet in der letzten Woche der Schulsommerferien, also vom 9. bis 13. August, statt.