Vorfreude auf das Weihnachtsfest

Die Albachtener konnten sich freuen: Nach zweijähriger Coronapause fand am Abend des dritten Adventssonntags in St. Ludgerus wieder das traditionelle Adventskonzert der Musikschule statt.

Gaudete ist der Name des dritten Adventssonntags und die lateinische Aufforderung: „Freut Euch.“ Das Weihnachtsfest steht bevor und die christliche Botschaft verkündet, dass die Menschen in dieser Vorfreude leben sollen. Pater Tom begrüßte die Gemeinde in der Ludgeruskirche, die so voll besetzt war, als sei bereits Weihnachten. Er dankte den Musikern der Musikschule und wünschte allen Anwesenden Vergnügen beim Spielen, Singen und beim Zuhören.