Albachtener Königspaar feierlich proklamiert

Dietmar Rölver, neuer Schützenkönig der Albachtener St.-Hubertus-Bruderschaft, ist in Amt und Würden. Nach dem erfolgreichen Vogelschießen wurde er zusammen mit Ehefrau Nicole Rölver auf dem Sportplatz vom zweiten Brudermeister Malte Evels als neues Albachtener Königspaar proklamiert. Mit dabei war unter anderem auch das neue Kinderkönigspaar Max Gellrich und Victoria Böhm. Die alten Majestäten Guido und Jenny Drees wurden nach Angaben der Bruderschaft in den Adelsstand erhoben: Guido, Fürst zur Wiese, rot-weißer Obertrommler und Meister des Hubertusordens, sowie Jenny, die Liebliche, Gräfin von Hand in Hand, Streiterin für das Miteinander.