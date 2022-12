„Albachtener Kulturfreitag“ findet wieder statt

Es geht weiter: Auch im kommenden Jahr soll es auf der Bühne im Haus der Begegnung wieder erfrischendes Kabarett, niveauvollen Gesang und begeisternde Zauberkunst geben. Der Verein Musikkultur Albachten lädt anno 2023 zu neuen Ausgaben seines „Albachtener Kulturfreitags“ ein. Die Verantwortlichen versprechen dem Publikum „sechs hochkarätige Veranstaltungen“.

„Ich glaube, wir haben für alle Menschen ein themenreiches Kulturprogramm zusammengestellt“, sagt Vereins-Chef Manfred Rösmann. Unter Beachtung der jeweils aktuellen Corona-Vorgaben sind alle Interessierten zum Besuch der Veranstaltungen willkommen, deren erste bereits im nächsten Monat stattfindet.

Maria Vollmer singt, tanzt, lacht und wettert

Zum Auftakt der neuen Kulturfreitag-Serie ist am 27. Januar die Kölner Kabarettistin Maria Vollmer in Albachten zu Gast. Präsentieren wird sie dabei ihr Programm „Tantra, Tupper & Tequila“ – eine rasante Comedy-Show mit dem erfrischenden Fazit: „Eine Frau sollte nicht darauf warten, auch etwas vom Kuchen abzubekommen, sondern den Tortenheber selbst in die Hand nehmen!“ Maria Vollmer singt, tanzt, lacht und wettert.

Ebenfalls aus Köln kommt die Kabarettistin und Komikerin Anka Zink, der am 17. März beim Kulturfreitag die Bühne gehört. Mit ihrem Programm „Das Ende der Bescheidenheit“ nimmt die aus diversen TV-Formaten bekannte Rheinländerin den Selbstoptimierungswahn auf die Schippe – ein „höllischer Spaß für alle, die böses Kabarett mögen, Vorurteile lieben und Ungerechtigkeit hassen“, erwartet das Publikum.

Mitreißend und sprachlich messerscharf soll es dann am 28. April mit dem heimischen Kabarettisten-Duo Funke & Rüther weitergehen. Mit ihrem Programm „Was machen wir hier?“ präsentieren die Münsteraner tagesaktuelle Satire sowie Highlights aus den mehr als drei Jahrzehnten ihres gemeinsamen Bühnenschaffens – Humorbooster fürs Immunsystem, garantiert mit Risiken und Nebenwirkungen, messerscharfes politisches Kabarett, das scharfzüngig, witzig und amüsant daherkommt.

„Frechste und schnellste Klappe von Köln“

Als „frechste und schnellste Klappe von Köln“ hat sich wiederum Robert Griess einen Namen gemacht. Er ist am 2. Juni beim „Kulturfreitag“ vertreten und wird, so der Verein Musikkultur, aktuelles Kabarett der Spitzenklasse bieten: „ein satirisches Feuerwerk aus Pointen und mitreißenden Songs“.

Gesang soll im kulturellen Freitagsprogramm ebenfalls nicht fehlen. Dafür darf am 1. September das sechsköpfige Ensemble „Draufsänger“ aus Osnabrück sorgen. Es feierte in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen und steht nach eigenen Angaben für „A-Cappella-Entertainment auf hohem Niveau, gesanglich vollendet, unterhaltsam und komödiantisch“. Unter der Devise „Alles, was man singen kann“ bedienen sich die begeisternden Sangeskünstler an den unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen und präsentieren dabei ein breit gefächertes Repertoire.

Brücke zwischen neuer und alter Zauberkunst

Ein weiteres Mal in Albachten zu Gast ist am 3. November das „Golden Ace“-Magierduo aus Hannover: Alexander Hunte und Martin Köster setzen in ihrer Show alle Regeln der Logik und Physik außer Kraft. Sie lassen Dinge verschwinden oder schweben und an schier unfassbaren Standorten wieder auftauchen. Sie hypnotisieren, und sie entführen ihr Publikum in eine Welt, in der das Staunen noch nicht verlernt wurde. „Eine Welt, in der magische Geschichten die Brücke zwischen der neuen und alten Zauberkunst bauen“, heißt es weiter.

Karten für die Events des „Albachtener Kulturfreitags“ sind bei freier Platzwahl in der Drogerie Jentschura (Dülmener Straße 33,

0 25 36/9357) sowie über das Internetportal www.localticketing.de erhältlich. „Für den einen oder anderen könnte das auch noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk sein“, meint Musikkultur-Vorsitzender Manfred Rösmann.