Albachtener Persönlichkeiten bleibendes Andenken bewahren

Maria Bruns, Maria Eggemann und Joseph Spieker sollen Namensgeber für drei Straßen in zwei künftigen Albachtener Baugebieten werden. Das schlägt die CDU vor.

Vorschläge zu Straßenbenennungen in Baugebieten

Geht es nach den Vorstellungen der CDU, dann sollen in den geplanten Albachtener Neubaugebieten Freie Flur und Albachten-Ost Straßen nach örtlichen Persönlichkeiten benannt werden. Konkrete Vorschläge dafür liegen bereits vor. Sie wurden vom Ortshistoriker Josef Häming vorgeschlagen.

In einem Antrag, der in Kürze in der Bezirksvertretung Münster-West auf den Tisch kommen soll, spricht sich die CDU-Fraktion dafür aus, zwei einstigen Albachtenerinnen und einem Albachtener durch nach ihnen benannte Straßen ein bleibendes Andenken zu bewahren: Es geht um Maria Bruns, Maria Eggemann und Joseph Spieker.

Opfer einer Weltkriegsbombe

Bei Maria Bruns, die 1908 mit dem Familiennamen Pöppelmann in Roxel geboren wurde, handelt es sich um eine spätere Albachtenerin, die Opfer des Zweiten Weltkriegs wurde. Zusammen mit ihren beiden Kleinkindern und ihrer Nichte kam sie am 1. Juli 1940 beim Abwurf einer Bombe über Albachten ums Leben. Sie wurde auf dem alten Friedhof an der Dülmener Straße beigesetzt.

Als Hexe angeklagt

Maria Eggemann wiederum – sie wurde im Jahr 1565 in Roxel als Maria Schulte Altenroxel geboren und heiratete im Alter von 23 Jahren den Albachtener Johann Eggemann – wurde nach dem Tod ihres Mannes als vermeintliche Hexe angeklagt. Die Witwe habe sich im Jahr 1630 nur gegen Leitung der Urfehde vor dem Scheiterhaufen beziehungsweise dem Galgen retten können, heißt es im Antrag der CDU. Im Stadtarchiv gebe es umfangreiches Material über die einstige Albachtenerin, die beinahe dem Hexenwahn und der Hexenverfolgung damaliger Zeiten zum Opfer gefallen wäre.

Mutiger Gegner des Nationalsozialismus

Auch nach Joseph Spieker (1881 – 1962) soll eine Straße in einem der beiden Neubauquartiere benannt werden. Er war ab 1934 Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde in Albachten und ein mutiger Gegner des Nationalsozialismus, erläutert die CDU. Im Buch „Willkommen in Albachten – Geschichte und Geschichten aus 875 Jahren“, das 2017 anlässlich des Ortsjubiläums herausgegeben wurde, sei viel über das Leben und Wirken des vor fast 60 Jahren verstorbenen Geistlichen zu erfahren.