Albachtener Termine der Müllabfuhr

Kostenloser Bürgerservice von den Sozialdemokraten: Darüber, wann die Müllabfuhr in Albachten unterwegs ist, informiert der SPD-Ortsverein mit einem frischgedruckten Gratis-Kalender.

Mit einem besonderen Service sorgt die Albachtener SPD für Informationen rund um die im neuen Jahr anstehenden Müllabfuhrtermine: Der Ortsverein hat laut einer Mitteilung 1000 Kalenderblätter mit den Müllabfuhrterminen 2022 für den Stadtteil Albachten drucken lassen und zur Gratis-Mitnahme im Heimatstadtteil ausgelegt.

Auf den farbig bedruckten Blättern im DIN A 4-Format sind die Albachtener Müllabfuhr-Termine 2022 zusammengestellt. Hintergrund der Aktion ist der Verzicht der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) auf die Herausgabe der bisherigen Broschüre mit den Abfuhrterminen. Stattdessen werden die Stadtteiltermine jetzt online veröffentlicht. Lediglich auf besondere Anfrage erhalten die Bürger die Termine noch in Papierform zugeschickt.

Für 2022 gleich 1000 Exemplare gedruckt

„Wir wollen den nicht online-aktiven Bürgern diese zusätzliche Anfrage bei den Abfallwirtschaftsbetrieben ersparen“, erläutert SPD-Ortsvereins-Vorsitzende Ulrike Czerny-Domnick die Initiative. Die erstmals im Jahr 2021 gestartete Aktion sei auf eine so unerwartet positive Resonanz gestoßen, dass die Sozialdemokraten 500 Exemplare des Müllabfuhrkalenders 2021 nachdrucken lassen mussten. „Wegen der großen Nachfrage haben wir für 2022 gleich 1000 Exemplare drucken lassen“, erläutert Czerny-Domnick.

Der Kalender liegt an verschiedenen Stellen in Albachten zur kostenlosen Mitnahme aus. Dazu gehören neben der Brunnen-Apotheke und dem Blumengeschäft „Engelswiese“ die Drogerie Jentschura, die Grillstube Albachten sowie das Café und Bistro Kisfeld an der Dülmener Straße.