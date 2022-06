Versetzung der Albachtener Pastoralreferentin bereitet Sorgen

Unruhe in der St.-Ludgerus-Gemeinde: Pastoralreferentin Magdalena Holtmann wird in eine andere münsterische Gemeinde versetzt. Das bereitet Albachtener Gemeindemitgliedern Sorgen.

In der St.-Ludgerus-Gemeinde macht man sich derzeit Sorgen um die Versetzung von Pastoralreferentin Magdalena Holtmann. Doch diese Sorgen, so ist zu erfahren, sind offenbar unbegründet.

Offenbar mit Besorgnis wird von Mitgliedern der katholischen Kirchengemeinde in Albachten zur Kenntnis genommen, dass Magdalena Holtmann St. Ludgerus verlässt. Die Pastoralreferentin wird, wie berichtet, zum 1. September in die Pfarrei St. Nikolaus im Südosten Münsters wechseln, was in ihrer jetzigen Gemeinde scheinbar nicht unumstritten ist.