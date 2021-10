Ansprechpartner für Jung und Alt

Neuer Mann in Uniform: Marc Steinkamp heißt der neue Bezirkspolizist für Mecklenbeck und Albachten. Der Kontakt zu den 17.000 Bürgerinnen und Bürger in Münsters Westen ist ihm wichtig – wie ein monatliches Angebot zeigt.

„Eine Herausforderung, die man bewerkstelligen kann!“ Polizeihauptkommissar Marc Steinkamp weiß, wovon er spricht: Seit 1. Juni dieses Jahres ist der 50-Jährige neuer Bezirksbeamter für Mecklenbeck und Albachten und damit polizeilicher Ansprechpartner für gleich rund 17 000 Bürgerinnen und Bürger in Münsters Westen. Den Job hat er von „Dorfsheriff“ Clemens Kösters übernommen, der sich – wie berichtet – nach rund 22 Jahren als Bezirkspolizist Ende Juni in den Ruhestand verabschiedet hat. Steinkamp tritt in seine Fußstapfen.