Applauswürdige Schlagzeugkunst

Die Schlagzeuglehrer Tobias Götzinger und Gereon Homann hatten zum Klassenvorspiel der Musikschule ins „Haus der Begegnung“ eingeladen und dazu ein buntes Programm zusammengestellt.

Dabei präsentierten 14 Schülerinnen und Schüler der Schlagzeugklassen ihren Eltern und Freunden ein großes Spektrum an Rhythmen. Für die Zuhörer war es interessant, die Entwicklung von Anfängern an der Snare Drum zu erleben oder aber schon fast profihaft vorgetragene Stücke am Drumset mit Begleitung aus Rock- oder Big-Band-Musik.

Besonderes Glanzlicht war laut einer Mitteilung der Musikschule die Darbietung am Marimbaphon, die alle Zuhörer in den Bann zog. Am Ende erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde. Sie und beide Lehrer wurden mit Applaus belohnt.