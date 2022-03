Städtische Schulhofsatzung soll geändert werden

Sollen künftig auch an Sonn- und Feiertagen Kindern und Jugendlichen zur außerschulischen Nutzung zur Verfügung stehen: der Schulhof der Peter-Wust-Schule in Mecklenbeck (l.), der Schulhof der Albachtener Ludgerusschule (o.r.) und der Schulhof der Roxeler Marienschule.

Foto: Thomas Schubert