Bau soll schon im Herbst erfolgen

Der von vielen Bürger immer wieder geforderte Bau eines Fuß- und Radwegs von Albachten nach Bösensell wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen. Das freut Albachtens Christdemokraten.

Freude bei den Christdemokraten: Der Radweg von Appelhülsen nach Bösensell soll noch in diesem Jahr nach Albachten weitergeführt werden.

„Die 2,55 Kilometer lange Straße von Albachten nach Bösensell, die L 551, wird voraussichtlich im Herbst 2022 erneuert“, so lautete nach CDU-Angaben die Aussage des Ingenieurbüros Gnegel aus Sendenhorst im Bezirksausschuss Bösensell. Er tagte jetzt in Senden. Besonders erfreut darüber zeigten sich Landtagskandidat Dr. Julian Allendorf, Albachtens Ratsherr Peter Wolfgarten und Bezirksvertreter Christian Hinzmann.

„Denn auf der nördlichen Seite der Straße entsteht dabei ein neuer 2,50 Meter breiter Radweg, der mit einem 1,75 Meter breiten Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt ist. Die zwei bisherigen Mehrzweckspuren entfallen“, erläutert Wolfgarten in einer Pressemitteilung. „Die Achse der Fahrbahn der L 551 verschiebe sich somit um etwa zwei Meter in Richtung Süden.

Gemeinsame Anstrengungen verbinden

Die CDU-Ortsunionen in Albachten und im Kreis Coesfeld hatten sich durch Anträge in den jeweiligen Gremien für den Ausbau stark gemacht, so Landtagskandidat und Kreistagsmitglied Julian Allendorf. Die Maßnahme und der avisierte Baustart seien ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich die Interessen von Stadt und Land durch gemeinsame Anstrengungen verbinden ließen.

„Wir freuen uns, dass auch 2000 Quadratmeter Asphalt durch die Bauarbeiten entsiegelt werden. Kosten wird der Umbau zirka 2,5 Millionen Euro, wobei der Löwenanteil auf die Sanierung der Straße entfällt“, beschreibt Hinzmann die Details der Maßnahme.

Radweg bringt mehr Sicherheit

Die Gemeinde Senden hatte sich mit Vereinbarung vom August 2021 gegenüber dem Landesbetrieb Straßen NRW verpflichtet, die L 551 zwischen Bösensell und Albachten umzubauen. Die Planungen für diese Maßnahme erfolgen derzeit in enger Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger und der Stadt Münster, wo nach CDU-Angaben eine entsprechende Vorlage vorbereitet wird.

„Unser gemeinsames Ziel war es, einen Radweg in die Planung zu integrieren. Dies ist gelungen. Ein abgesetzter Radweg bringt mehr Sicherheit, da der Abschnitt zwischen Bösensell und Albachten bisher beidseitig nur über sehr enge und gefahrenträchtige Schutzstreifen verfügt“, so Allendorf und Wolfgarten abschließend.