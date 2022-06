Briefe sind oft tagelang unterwegs

Zusteller händeringend gesucht: Die Deutsche Post hat Probleme in Albachten und hofft möglichst bald auf neue Mitarbeiter.

Geht es um die Briefzustellung in Albachten, dann scheint es um diese schon seit einiger Zeit alles andere als optimal bestellt zu sein. Ein Leser, der am dortigen Lindenkamp beheimatet ist, meldete sich bei unserer Zeitung, da er bereits „über Monate an mangelnder Zuverlässigkeit und wenig Kundenservice seitens der Deutschen Post /DHL“ regelrecht verzweifle. Vielleicht könne eine journalistische Anfrage beim Unternehmen Besserung bewirken.