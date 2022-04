Britische Blechbläserklänge

Der Verein„Musik-Kultur Albachten“ lädt am 29. April um 20 Uhr zu einem besonderen Konzert ins Haus der Begegnung ein. Im Rahmen des Albachtener Kulturfreitags ist die Brass Band Westfalen zu Gast. Das vielseitige Ensemble wird mit Blechbläsermusik im Stil britischer Brassbands aufwarten.

„Wer den Sound einer original britischen Brass Band erleben möchte, der ist hier richtig. Die Brass Band Westfalen legt großen Wert auf musikalische Professionalität“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins „Musik-Kultur“.

Große Vielfältigkeit und Virtuosität

Mit großer Vielfältigkeit und Virtuosität sollen Werke klassischer Meister, Filmmusiken, Choräle und Märsche, so zum Beispiel „The Floral Dance“, Hymnen oder auch monumentale Originalkompositionen klangvoll dargeboten werden.

Die Brass Band Westfalen spielt grundsätzlich in Originalbesetzung: Dem Ensemble gehören Blechbläser vom Cornet bis zu Tuben und Schlagzeuger an. Die 30-köpfige Band ist mehrfach ausgezeichnet und mit Preisen bedacht worden. Die Mitglieder der Band stammen aus nahezu allen Teilen Westfalens. Dabei ist das Sauerland ebenso vertreten wie Ostwestfalen, das Münsterland und der Ruhrpott.

Eintritt kostet 16 Euro

Musikalischer Leiter der Band ist Tobias Schütte. Der gelernte Kunstschmied studierte klassische Posaune und Jazz-Posaune sowie Komposition und Dirigat an der Hochschule für Musik in Weimar und an der Folkwang-Universität in Essen. Neben seinem Mitwirken in diversen Ensembles und Bandformationen in Europa ist er Lehrbeauftragter für Musik an der Uni in Dortmund.

Der Eintritt zu dem Konzertabend kostet 16 Euro. Tickets sind im Vorverkauf in der Drogerie Jentschura (Dülmener Straße 33) sowie im Internet (www.localticketing.de) erhältlich. Bis zum Sitzplatz gilt Maskenpflicht.