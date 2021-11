BV West hält am alten Friedhof fest

Münster-Albachten

Kann das neue Feuerwehrgerätehaus in Albachten nun doch auf dem ehemaligen Friedhof an der Dülmener Straße errichtet werden? Diese Frage will die Bezirksvertretung West vor dem Hintergrund eines neuen Architektenentwurfs von der Verwaltung zügig geklärt sehen.

Von Thomas Schubert