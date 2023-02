Daniel Rottmann bleibt erster Vorsitzender

Der Spielmannszug „Gut Schlag Albachten“ setzt auf bewährte Kräfte: Bei der Generalversammlung im Haus der Begegnung wurde das Führungsteam in seinen Ämtern bestätigt. Damit bleibt Daniel Rottmann auch weiter erster Vorsitzender. Zum Vize-Vorsitzenden wurde erneut Florian Bornstein gekürt.

Ebenfalls auf dem Posten bleiben Agnes Haucke, die die musikalische Leitung inne hat, Kassierer Eberhard Schade und Schriftführerin Claudia Strothoff. Jasmin Bornstein wiederum wird sich weiterhin als Jugendsprecherin engagieren.

Bayrisches Festwochenende mit Oktoberfest

Wie bei der Versammlung bekräftigt wurde, soll es anno 2023 wieder ein Bayrisches Festwochenende mit Oktoberfest und Bayrischem Frühschoppen geben – am Wochenende 21. und 22. Oktober im Festzelt an der Hohen Geist. Den Kartenvorverkauf will der Spielmannszug Ende August starten.

Darüber hinaus sollen in diesem Frühjahr neue Ausbildungsgruppen an der Sopranflöte und der Marschtrommel beginnen. In diesem Zusammenhang hatte der Spielmannszug bereits zu einer offenen Probe ins Haus der Begegnung eingeladen.

„Die offene Informationsveranstaltung war gut besucht. Viele Interessierte, darunter besonders Familien, folgten der Einladung“, heißt es in einer Mitteilung des Spielmannszugs. Musikinteressierte seien im Ensemble stets willkommen und könnten sich gerne bei Daniel Rottmann (0170/4476136) melden.

Langjährig aktive Mitglieder geehrt

Traditionell wurde die Generalversammlung auch zur Ehrung langjährig aktiver Mitglieder genutzt. Bereits stolze 40 Jahre mit von der Partie ist Guido Drees. Helmut Thiedig, Stefan Thiedig und Daniel Rottmann gehören dem Spielmannszug mittlerweile 25 Jahre an, während Dieter Wierling seit 20 Jahren sowie Florian Bornstein und Julian Bornstein seit 15 Jahren mit dabei sind.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden Theresa Billermann, Jasmin Bornstein, Anna Große Austrup, Jan Kleimann, Florian Schulze Dernebockholt, Sophie Schulze Dernebockholt und Michael Winkelhaus für zehnjährige Mitgliedschaft.