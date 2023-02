Das erste Jahr mit Christian Voß

Seit Oktober 2021 ist er im Amt, und so war die Generalversammlung der Bläservereinigung Albachten für ihren jetzt gar nicht mehr so neuen Dirigenten Christian Voß die erste „Nicht-Premiere“: Er hat nun sein erstes volles Jahr mit dem Orchester verbracht und viele unterschiedliche Einsätze kennengelernt.

„Es war ein tolles Jahr!“, konstatierte Christian Voß, und das nicht nur aufgrund der beiden großen Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen der Bläservereinigung, dem musikalischen Sommerfest auf dem Hof Schulze Blasum im August und den beiden „Jahrhundertkonzerten“ im Albachtener „Haus der Begegnung“ im Oktober.

Zweites Stück fürs Albachtener Orchester komponiert

Voß hatte aber nicht nur Freude und Zufriedenheit über das zurückliegende Jahr und musikalische Pläne für die kommenden Monate dabei. Mit dem Vorsatz, eine neue Tradition zu begründen, hatte er nach der „BVA-Fanfare“ 2022 ein zweites Stück für das Albachtener Orchester komponiert und eine Aufnahme davon zur Generalversammlung mitgebracht – sozusagen als „Sneak Preview zum Hören“.

Bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen wurden laut einer Mitteilung der Bläservereinigung Judith Rösmann als zweite Vorsitzende, Silvia Mühlenkord als Kassiererin, Linda Rölver als Beisitzerin und Viola Voß als Schriftführerin in ihren Ämtern bestätigt. Zudem wird Darran Reckeweg Borrill das Vorstandsteam um den ersten Vorsitzenden Dirk Homann als neuer Beisitzer verstärken.

Es soll in etwas ruhigeres Fahrwasser gehen

Nach den Jubiläumsfeierlichkeiten soll es für das Albachtener Bläserensemble nun wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser gehen. Langeweile dürfte aber für die rund 50 Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 16 und 88 Jahren noch nicht aufkommen: Der Orchesterkalender ist mit zahlreichen Einsätzen von einem Konzert im Schlossgarten und einem Maigang über Schützenfeste bis zur nächsten Weihnachtssaison schon wieder gut gefüllt.

Tradition der Orchesterfahrten soll wiederbelebt werden

Mit Blick auf das kommende Jahr 2024 gibt es außerdem bereits erste Überlegungen für das nächste große Konzertprojekt, das dann im Herbst stattfinden könnte. „Und vielleicht kann auch die durch die Corona-Pandemie ausgebremste Tradition der Orchesterfahrten wiederbelebt werden – am liebsten dann auch mit einem Konzert mal anderswo als in Albachten oder Münster“, so die Hoffnung des Blasmusikensembles.