„Das war eine gelungene Aktion!“

Münster-AlbachtenEine solche Veranstaltung hat es in Albachten noch nicht gegeben. Der „1. Bike Park Contest“ war eine echte Premiere. Der im vergangenen Jahr angelegte Pumptrack – ein mit Hügeln und Steilkurven ausgelegter, betonharter Parcours – lockte etliche Biker an, nicht nur aus Albachten. Es gab sogar Teilnehmer aus Nachbarstädten.

MEHR ZUM THEMA Albachtener „Dirt- und Pumptrack“ mit großer Resonanz eröffnet Spaß auf Hügeln und Steilkurven

Die rund 30 Biker im Alter zwischen acht und 17 Jahren wurden in eine A-Klasse für Könner und eine B-Klasse für Anfänger aufgeteilt. Die acht Besten bei den Vorentscheidungen platzierten sich für das Finale. In der A-Klasse belegten Timon Beinker aus Greven, Vinzent Keusgen aus Gievenbeck und Tim Hansen aus Gremmendorf die drei ersten Plätze. In der B-Klasse waren Jost Kauwing aus Gremmendorf, Jonjon Lesniac aus Buldern und Jasper Nees aus Albachten vorne.

World Champion leitete den Wettkampf

Außerdem gab es noch einen Hochsprung-Contest, den Luis Stewing aus Gremmendorf vor Tobias Bode aus Handorf und Vincent Keusgen aus Gievenbeck für sich entschied. Alex Reinke, einstiger BMX-Profi, mehrfacher deutscher Meister und World Champion, leitete den Wettkampf und stellte gemeinsam mit zwei erfahrenen Bikern die Jury. Zu gewinnen gab es Sachpreise wie Helme, Pedalen und Griffe im Wert von 3000 Euro, die von Firmen der Biker-Szene gesponsert waren.

Am Rande des Events wurde ein großes Spraygraffiti-Kunstwerk erstellt. Foto: ann

In diesem Wettbewerb ging es nicht um Schnelligkeit, sondern um besondere Tricks. So zählten die Höhe der Sprünge und der „Style“, also die Sicherheit und Souveränität im Umgang mit dem Bike auf dem anspruchsvollen Gelände. „Wir hoffen, dass wir demnächst auch ein Startfeld für Mädchen melden können“, sagte Alex Reinke mit Blick in die Zukunft. „Außerdem gibt es auch ältere Biker. Vielleicht wird auch mal eine Zwei-Generationen-Challenge stattfinden.“

Zusammenarbeit mit Awo-Jugendeinrichtung Albatross

Eine gute Zusammenarbeit gibt es bereits mit der Awo-Jugendeinrichtung Albatross, zu der Farina Tröder und Paul Behr, Studierende für Soziale Arbeit, gehören. Auf dem Gelände steht der Bauwagen, an dem mittwochs eine Fahrradreparaturwerkstatt oder Workshops angeboten werden.

Während des Bike-Park-Contest entstand dort jetzt unter Mithilfe der Biker ein großes Spraygraffiti. Und noch eine Überraschung für den Dirt-Park von Concordia Albachten: Vom Verein Hand in Hand Albachten gab es einen Spendenscheck über 1000 Euro aus dem Erlös des Albachtener Adventskalenders.

Von Seiten des Gastgebers der SV Concordia hieß es nach der erfolgreichen Premiere: „Unser ehemaliger Weltmeister und Bike-Park-Chef Alex Reinke war total platt, aber sehr zufrieden mit dem Bike Park Contest.“ Es habe keine ernsthaften Verletzungen, klasse Dirtbike- und BMX-Wettbewerbe, super Stimmung und einen ordentlicher Besuch gegeben: „Das war eine gelungene Aktion! Im Bike-Park lief es rund. Das Wetter spielte mit, die Runs und der Hochsprung-Contest waren atemberaubend.“