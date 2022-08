Der „Fuselkutscher“ macht Schluss

Der 1. September dürfte für Christof Eggemann in diesem Jahr ein ganz besonderer Tag werden – ein Tag der Freude, aber vermutlich auch ein nicht ganz so schöner Tag des Abschieds: Vor exakt 60 Jahren gründete sein Vater Alfons die Firma „Getränke Eggemann“, und an ebendiesem Tag wird sie anno 2022 Geschichte sein. Sie schließt am Mittwoch (31. August), was viele – nicht nur in Albachten – bedauern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch