Familie Pingel ist sauer. Und deshalb schickten die Albachtener unserer Zeitung eine E-Mail, in der sie ihrer Verärgerung über ein Unternehmen des privatwirtschaftlich organisierten Dualen Systems Luft verschaffen: „Zum nunmehr dritten Mal in diesem Jahr hat Remondis es nicht geschafft, zum vereinbarten Zeitpunkt die gelben Tonnen in Albachten, Steinbrede, zu leeren“, heißt es in der Nachricht. Auch andere Bürger sollten von diesem Missstand erfahren.

„Wir zahlen für die Abfallbeseitigung immense Gebühren und das pünktlich. Daher sehen wir uns schon im Recht, auch eine pünktliche Leerung einzufordern. Des einen Recht, des anderen Pflicht“, meint Familie Pingel. Dass wetterbedingt oder aus bestimmten Gründen eine Leerung einmal nicht durchgeführt werden könne, sei verständlich. Doch nun häufe sich das Vorkommen, und vielleicht müsse im Rahmen der Digitalisierung geprüft werden, ob eine umgehende Information der Betroffenen möglich sei.

Beschwerde prompt weitergeleitet

Ihre E-Mail schickten die verärgerten Albachtener auch den städtischen Abfallwirtschaftsbetrieben, da sie diese für zuständig hielten. Doch das ist, so deren Sprecherin Manuela Feldkamp, nicht der Fall. Zuständig ist die Remondis Münsterland GmbH & Co. KG, der die Beschwerde prompt weitergeleitet wurde.

Gegenüber unserer Zeitung machte Remondis-Prokurist Lukas Erlemann keinen Hehl daraus, dass es, bedingt durch die Urlaubszeit und Mitarbeitererkrankungen, in Außenstadtteilen in der Tat Ausfälle gegeben habe. Davon sei Albachten trotz der Bemühung um Ersatzfahrten leider gleich dreimal betroffen gewesen. Mittlerweile, so Erlemann, habe sich die Lage normalisiert. Es werde keine Ausfälle mehr geben. Zudem werde er sich mit der Familie Pingel in Kontakt setzen.