Die Gala der edlen Rindviecher

Die Familie Holtmann (v.l. Paulina, Melanie, Reinhard und Josefine) freuen sich schon auf das große Hoffest am Wochenende in Albachten. Dieses vier Wochen alte Wagyu-Kälbchen „Mr. Pepper Junior“ wird am Samstagabend zugunsten der Flutopferhilfe versteigert.

Foto: hpe