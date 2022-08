Dietmar Rölver hat die Königskrone

Die Nachfolge des pandemiebedingt seit 2019 regierenden Herrschers Guido Drees ist geklärt: Dietmar Rölver ist neuer Schützenkönig in Albachten.

Der Jubel auf der Öku-Wiese war groß, als am Montag der neue Regent unerwartet früh ermittelt war: Bereits um 13.28 Uhr sicherte sich Dietmar Rölver beim Schützenfest der St.-Hubertus-Bruderschaft mit dem 192. Schuss die Albachtener Königswürde. Er tritt damit die Nachfolge von Guido Drees an, der coronabedingt seit 2019 die Schützenbruderschaft regiert hatte. In der Endphase des Wettstreits hatten es auch Ralf Wilhelmer und Markus Störmann auf den Titel abgesehen.