"Draußen!"-Verkäufer von Supermarkt-Parkplatz verwiesen

„Ich finde das Verhalten rücksichtslos und diskriminierend“, schreibt Werner Theermann per E-Mail unserer Zeitung: Am Donnerstag hatte der Albachtener am Edeka-Markt an der Dülmener Straße einer aus seiner Sicht offenbar unschönen Szene beiwohnen müssen: Ein junger Mann wurde dort des Terrains verwiesen.

MEHR ZUM THEMA Betreiberwechsel beim Edeka-Markt in Albachten Krause-Duo hat übernommen

Links neben dem Eingangsbereich des Marktes habe bislang regelmäßig ein junger Mann gehockt, dort Klarinette gespielt und das Straßenmagazin „Draußen!“ verkauft. Am Donnerstag habe er ungefähr 50 Meter vom Eingang entfernt gesessen, als ihn einer der neuen Pächter verboten habe, sich weiter auf dem großen Parkplatz aufzuhalten und ihn aufgefordert habe, diesen umgehend zu verlassen.

Pächter angesprochen

Er habe den Pächter der Edeka-Filiale daraufhin angesprochen und gesagt, dass er dessen Präsenz keineswegs störend empfinde, erläutert Theermann. Auf die Frage, warum der Mann ein Platzverbot erhalten habe, habe der Pächter ihm gesagt, dass dies „andere Gründe“ habe.

Ein weiterer Kunde sei ebenfalls sprachlos gewesen und überlege nun – so wie Werner Theermann – demnächst einen anderen Supermarkt aufzusuchen. Der verwiesene junge Mann wiederum habe gesagt, dass er sich den Platzverweis mit dem Pächterwechsel erkläre.

Für den Großteil der Kunden „eher störend“

Seit Anfang des Jahres sind Marcel und Andre Krause neue Betreiber des Albachtener Edeka-Markts. Erstgenannter bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung den Vorfall. Ihr Vorgänger habe den Klarinette spielenden jungen Mann geduldet. Er tue dies nicht, weil dessen Anwesenheit für den Großteil der Kunden eher störend sei und zudem wie Betteln wirke, so Marcel Krause.

Am Donnerstag habe der junge Mann zuerst nahe am Eingang musiziert. Später habe er dann im Bereich der Einkaufskörbe Zeitschriften verkaufen wollen. Das müsse er als Markt-Pächter nicht zwangsläufig tolerieren.

Mit Blick auf Werner Theermanns Einwand ist Krause der Ansicht, dass dieser nicht für die Allgemeinheit spreche. Theermann wiederum fragt sich, ob – nachdem der Markt bereits aufgehübscht worden sei – nun auch noch der Parkplatz sauber werden solle. Könne eine Nachfrage der Zeitung zum Vorfall vielleicht ein Umdenken auf Pächterseite bewirken?