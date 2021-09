„Ein erster Schritt ist jetzt getan“

In etwa vier Jahren, so das Ziel, soll er gebaut sein: Der wachsende Stadtteil Albachten soll ein „Bildungshaus“ bekommen. Dafür macht sich vor Ort eine Bürgerinitiative stark.

„Ein erster entscheidender Schritt ist jetzt getan“, sagt Holger Wigger, Mitglied der das Projekt mit großem Engagement vorantreibenden Bürgerinitiative: Am Donnerstag (16. September) soll in der Sitzung der Bezirksvertretung West und abschließend am 29. September im Rat über das „Bildungshaus Albachten“ gesprochen und mit Blick auf dessen spätere Realisierung ein Grundsatzbeschluss auf den Weg gebracht werden.