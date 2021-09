Fakten zum Themaneues Feuerwehrhaus

Der Streit um den Standort des im Stadtteil geplanten neuen Domizils der Freiwilligen Feuerwehr erhitzt in Albachten die Gemüter. Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus lädt deshalb zu einer Informationsveranstaltung ein.

Öffentlicher Infoabend in Albachten

Um das viel und kontrovers diskutierte Thema „Feuerwehrhaus Albachten / Alter Friedhof an der Dülmener Straße“ soll es am Mittwoch (15. August) um 19 Uhr im „Haus der Begegnung“ gehen. Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus (Grüne) lädt dort alle Interessierten zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Dabei soll seitens der Verwaltung eingehend erläutert werden, warum das Feuerwehrhaus – wie berichtet – offenbar nicht auf dem Friedhof gebaut werden kann und stattdessen in Albachten-Ost angesiedelt werden soll.

Es sei ihm ein Anliegen, dass alle Fakten auf den Tisch kämen, völlige Transparenz geschaffen werde, unterstreicht Nathaus. Deshalb habe er Vertreter sämtlicher beteiligten städtischen Ämter zu der Infoveranstaltung eingeladen. Die Verwaltung werde gut vertreten sein, die betreffenden Pläne dabei haben, Einblick gewähren sowie Rede und Antwort zu stehen. Auch Feuerwehrdezernent Wolfgang Heuer habe angekündigt, an dem Abend mit dabei zu sein. Noch offen sei, ob auch ein Vertreter der Unfallkasse kommen werde.

Es sei ihm wichtig, das offen geredet werde, Fragen gestellt und klar beantwortet würden. Im Hinblick auf das neue Albachtener Feuerwehrhaus müsse die beste Lösung gefunden werden, damit im in dieser Hinsicht gespaltenem münsterischen Stadtteil endlich wieder Ruhe und Frieden einkehre, unterstreicht Nathaus. Albachten, das für Kunst, Musik und ein beispielhaftes Vereinsleben bekannt sei, müsse sich endlich wieder auf seine Stärken konzentrieren. Der Infoabend solle dazu beitragen und im Hinblick aufs Thema „Feuerwehrhaus Albachten / Alter Friedhof an der Dülmener Straße“ Klarheit schaffen.