Fangzäune und Verkehrsschilder könnten mehr Kröten retten

Ließ sich von Rita Hornow-Schinke (M.) und Reinhard Brahm über den Krötenschutz in Albachten informieren: Ratsfrau Ute Hagemann.

Im Nachklang der zurückliegenden Saison der Kröten- und Amphibienwanderung machte sich Albachtens SPD-Ratsfrau Ute Hagemann jetzt vor Ort ein Bild. Die – wie berichtet – vor allem im Bereich der Steinbrede engagierten Bürger, Reinhard Brahm und Rita Hornow-Schinke, machten dabei deutlich, dass sie sich insgesamt eine größere Unterstützung von Seiten des Amts für Umwelt- und Naturschutz wünschen. Beispielsweise könnten Fangzäune und die Installation von temporären Verkehrsschildern aus ihrer Sicht eine deutlich höhere Zahl von Kröten retten.

Hagemann zeigte sich vom ehrenamtlichen Engagement der beiden Albachtener beeindruckt: „Sich sechs Wochen in den späten Abendstunden und bei häufig schlechter Witterung um die Rettung von Kröten und anderer zum Teil seltener Amphibien zu kümmern, ist mühsam und verlangt höchsten Respekt“, so Hagemann in einer Pressemitteilung.

Um die Krötenrettung im Bereich der Steinbrede zu unterstützen und insgesamt das Thema rund um die Krötenwanderung stärker in den Fokus zu rücken, wurde von der SPD-Ratsfrau im Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz nun eine schriftliche Anfrage an die Stadtverwaltung gerichtet.

„Es ist wichtig, dass das Umweltamt Anregungen und Vorschläge engagierter Menschen wertschätzt und auf deren Empfehlungen eingeht. Auch bei der Entwicklung geplanter Baugebiete, wie unter anderem an der Steinbrede, muss nach Lösungen für die wandernden Kröten und Amphibien gesucht werden“, fordert die Sozialdemokratin.