Feuerwehrhaus kommt doch nicht auf alten Friedhof

Die Nachricht wird vielen in Albachten, insbesondere dem Feuerwehrlöschzug und der Politik, sicherlich ganz und gar nicht schmecken: Nach Informationen der Stadt sieht es danach aus, dass Albachtens neues Feuerwehrhaus nun doch im Baugebiet Ost gebaut werden muss.

Neubau in Albachten

Blick aufs Eingangstor des Alten Friedhofs an der Dülmener Straße: Es sieht danach aus, als sollte es den Albachtenern auch weiterhin erhalten bleiben, da es ernste Vorbehalte gegen den Bau eines Feuerwehrhauses auf dem Friedhofsgelände gibt.

Der umstrittene Bau eines Feuerwehrhauses in Albachten auf dem Gelände des ehemaligen Alten Friedhofs an der Dülmener Straße sowie auf einer benachbarten Fläche ist dort nicht, wie geplant, zu realisieren. Das ist das Ergebnis einer Prüfung durch die Unfallkasse NRW, die grundlegende Vorgaben zum Arbeitsschutz und zur Verkehrssicherheit als nicht erfüllt ansieht. Darüber informierte der zuständige Feuerwehrdezernent Wolfgang Heuer die Ratspolitik am Donnerstag.