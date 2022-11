Friedpark für Urnenbeisetzungen?

Geht es nach den Vorstellungen der kirchlichen Projektgruppe, dann könnte der stillgelegte alte Friedhof an der Dülmener Straße eine Umgestaltung erfahren und neu genutzt werden.

Die Projektgruppe um Pfarrer Timo Holtmann (l.), Natascha Ruppel und Hermann Wilde kann sich vorstellen, den stillgelegten alten Friedhof an der Dülmener Straße zu einem Friedpark zu machen.

Münster-AlbachtenWas wird aus dem alten kirchlichen Friedhof an der Dülmener Straße? Diese Frage wird sich nach dem Abschied von den Plänen für ein dort vorgesehenes neues Feuerwehrhaus so mancher in Albachten gestellt haben. Nun gibt es dazu eine erste Antwort.