Gedenkfeier am Albachtener Mahnmal

Auch in Albachten findet am Sonntag (14. November) anlässlich des Volkstrauertags eine Gedenkfeier statt. Die Kameradschaft St. Michael lädt dazu ein.

Zum Auftakt gibt es um 16.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Andreas Hirschberg in der St.-Ludgerus-Kirche. Dieser wird vom MGV 68 musikalisch umrahmt. Dem Gottesdienst schließt sich in der Kirche eine Gedenkrede von Monika Konrad, Oberstudienrätin i. R., an. Der Rede folgt gegen 17.30 Uhr der Gang zum Mahnmal auf dem Albachtener Friedhof. Mit dabei sind unter anderem der Spielmannszug „Gut Schlag“, Fahnenabordnungen von Schützenbruderschaft, Feuerwehr und Reiterverein, die katholische Frauengemeinschaft, die Albachtener Landfrauen und die Kameradschaft.

Bei der Gedenkfeier auf dem Friedhof wird gegen 17.40 Uhr die traditionelle Totenehrung vorgenommen, und es werden Kränze am Mahnmal niedergelegt. Dazu gibt es passende musikalische Beiträge vom Spielmannszug „Gut Schlag“ sowie von der Bläservereinigung. Parallel zur Feier auf dem neuen Friedhof an der Osthofstraße sollen auf dem alten Friedhof an der Dülmener Straße auf den dortigen Soldatengräbern Grablichter entzündet werden.

Laut einer Mittelung der Kameradschaft St. Michael sind alle Albachtener zum Gottesdienst und zur Gedenkfeier eingeladen, „um die Bedeutung des Volkstrauertags als staatlichem Gedenktag und als Mahnung für den Frieden in der Welt zu unterstreichen“. Bei den Veranstaltungen sind die aktuellen Corona-Schutzregeln einzuhalten.