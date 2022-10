Das Wetter ließ nichts zu wünschen übrig: Unter idealen Bedingungen konnten die Albachtener Reiter in diesem Jahr ihre traditionelle Fuchsjagd durchführen.

Goldenes Herbstwetter begleitete am Sonntag die Reiter des RV Albachten bei der Fuchsjagd, die bei besten Bedingungen über Naturböden und wenig Asphalt führte – ein Genuss für Reiter und Pferd.

Es ging mit jeweils einem PS zunächst von der Reitanlage am Oberort zum Hof Billermann, dann über die Sendener Stiege und die Autobahnbrücke zum ersten Stopp bei „Wagyu Münsterland“, der Rinderfarm der Familie Holtmann.

Am Vogelsang entlang führte die Route durch die Wälder am Golfclub Münster-Tinnen vorbei. Ein Planwagen und viele Fahrradfahrer komplettierten den Tross. Ziel war der Hof von Familie Kuhlmann in Amelsbüren, die seit vielen Jahren im Verein engagiert ist. Dort gab es für alle eine deftige Reitersuppe, bevor es den Weg zurück ging.

Am Nachmittag stand das mit Spannung erwartete Fuchsschwanzgreifen auf der Reitanlage Holkenbrink an. Der Sieger des Wettbewerbs kann sich fortan „Fuchsmajor“ nennen, Titelverteidigerin war Theresa Beermann. Ihre Schwester Celina Beermann gewann in diesem Jahr.

Bei den Ponys war Leopold Bauersfeld-Sommer erfolgreich, er tritt die Nachfolge von Lilly Schmidt an. Wer spielerisch in den Wettbewerb „reinschnuppern“ wollte, konnte das ganz ohne Pferd tun. Aus dieser spaßigen Disziplin ging Marina Wilhelmer als „Schnupperfuchsmajorin“ hervor.