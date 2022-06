Gesangsensemble hat Zeit der Pandemie gut überstanden

Nach über zweijähriger Pause konnte das Albachtener Gesangsensemble „Chor and More“ endlich wieder zu einem Konzert ins „Haus der Begegnung“ einladen. Das zahlreich erschienene Publikum erfuhr dabei hautnah, wie gut der Chor die schwierige Zeit der Pandemie überstanden hat.

Insgesamt acht neu erarbeitete Stücke erklangen unter der Leitung von Georg Homann zum ersten Mal öffentlich – die Bandbreite war beachtlich: So kombinierte der Chor stilsicher Musik unter anderem von „Metal­lica“, den „Bee Gees“, Michael Bublé sowie der „Münchener Freiheit“, und die neu gebildete Band mit Yole Frerichs am Schlagzeug, Moritz Homann am Bass sowie Christoph Wiedemann am Piano zeigte sich ebenfalls bestens vorbereitet.

Große musikalische Bandbreite

Dass die musikalische Bandbreite so groß war, war nach Angaben von Chorleiter Georg Homann auch das Verdienst der siebenköpfigen A-Cappella-Formation „ExtraNote“ aus Minden sowie des Blechbläserensembles „Blechstrudel“.

„ExtraNote“ zeigten gut gelaunt und mit durchsichtigem klaren Sound, warum A-Cappella-Musik schon seit Jahrzehnten so beliebt ist und in jedem Konzertprogramm eine gute Figur macht. „Blechstrudel“, wie der Chor ebenfalls ein Ensemble der Musikschule Albachten, führte das Publikum unter der Leitung von Christian Voss durch mehrere Jahrhunderte – von der Barockzeit bis zu den Beatles – und bewies, wie vielseitig die Instrumentengruppe von Trompete bis Tuba klingen kann.

Nicht ohne Zugaben von der Bühne

Das Publikum war vom kurzweiligen Konzert, durch das Andreas Nübel führte, hellauf begeistert und ließ die Mitwirkenden nicht ohne mehrere Zugaben von der Bühne. Als dann aber alle drei Gruppen gemeinsam „Guten Abend, gut‘ Nacht“ von Johannes Brahms intonierten, war klar: Auch der schönste Konzertabend geht einmal zu Ende.