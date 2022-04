Großer Andrang nach Corona-Pause

Für die Veranstalter gab es nichts zu meckern: Die Brauchtumsfeuer am Ostersonntag gingen bei toller Atmosphäre vor Hunderten von Zuschauern über die Bühne.

Osterfeuer in den Stadtteilen gut besucht

In Mecklenbeck entfachten Leon (9) und Carolin (14) das Feuer.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause herrschte allerorten großer Andrang: Pandemiebedingt durfte es in NRW in den Vorjahren keine Osterfeuer geben. In diesem Jahr waren sie wieder erlaubt. Da verwunderte es wohl kaum, dass die Brauchtumsfeuer in Mecklenbeck, Albachten, Gievenbeck und Sprakel gut besucht waren. Insbesondere Familien mit Kindern waren mit von der Partie.

In Mecklenbeck fand zum Auftakt des Osterfeuers bereits am Nachmittag erstmals eine Ostereiersuche statt. Organisiert von Anna Hünker und Jens Kompter wurden vom Bürgerverein am Hof Hesselmann für den Nachwuchs 1000 Ostereier versteckt. Etliche Ehrenamtliche bescherten den Kindern zudem tolle Spiel- und Bastelangebote. Darüber hinaus wurden Kaffee, Kuchen und Würstchen angeboten.

Neunjähriger Leon und 14-jährige Carolin entfachen das Feuer

Am Abend sorgte der Mecklenbecker Löschzug vor Hunderten begeisterter Zuschauer für ein lichterloh brennendes Osterfeuer. Dieses wurde vom neunjährigen Leon und der 14-jährigen Carolin mit Fackeln entfacht. Beide hatten bei der Osterfeuertombola die entsprechenden Lose gezogen. Im Feuerschein klang der Abend in geselliger Runde bei Würstchen und kühlen Getränken aus.

Letzteres war auch in Gievenbeck der Fall. Dort hatte der 1. FC am Sportpark zum Osterfeuer eingeladen. Laut Vereinssprecher Torsten Maas ließen sich rund 250 Teilnehmer das Brauchtumsfeuer nicht entgehen. Bevor dieses entzündet wurde, konnten die Kinder auch in Gievenbeck Ostereier suchen. Etwa 400 bis 500 Stück seien versteckt und vermutlich auch nicht allesamt gefunden worden. Pommes Frittes und Grillgut durften beim Bewundern des Feuerspektakels natürlich auch nicht fehlen.

„Volles Haus“ in Albachten

In Albachten war ebenfalls „volles Haus“. Guido Drees, Chef der gastgebenden Hubertus-Schützen, war vom Osterfeuer-Spektakel hellauf begeistert: „Megagut besucht, wir sind bestens zufrieden.“ Rund 500 Teilnehmer, darunter viele Familien mit Kindern und etliche Neubürger, ließen sich das Brauchtumsfeuer nicht entgehen. Nach einer Wortandacht in St. Ludgerus wurde das Feuer der Osterkerze zu den Klängen der Bläservereinigung zum Hof Holkenbrink gebracht. Dort hatte Brudermeister Drees die Ehre, das Feuer in Brand zu setzen. Feuerwehr und die musizierende Bläservereinigung waren ebenfalls dabei. Für die Kinder gab es ein Stockbrotbacken und für die Organisatoren jede Menge Lob. Erst zu später Stunde klang der Abend aus.

Fackeln auf Kommando hineingeworfen

In Sprakel war die Traditionsveranstaltung am Heimathof schon früher beendet, da das Feuer mit Rücksicht auf die Kinder bereits um 18 Uhr brannte. Mehr als 300 Besucher waren vor Ort. Von ihnen habe es für den Heimatverein reichlich lobende Worte für die gelungene Organisation gegeben, freute sich der Vereinsvorsitzende Alfred Bölling. Begleitet vom Akkordeonkreis unter Regie von Sylvia Bohlke wurden Fackeln per Prozession vom Mutter-Gottes-Häuschen zum aufgeschichteten Brennmaterial gebracht und auf Kommando hineingeworfen. Für jeden Besucher gab es zudem ein Osterei. Für Grillwürstchen sorgten die Hubertusschützen. Zudem gab es Getränke und Osterbrötchen. Mit dem Heimatlied von Erwin Greiwing klang der Abend unter Akkordeonbegleitung stimmungsvoll aus.