Gutes tun und dabei Preise gewinnen

Am heutigen Samstag (1. Oktober) ist es soweit: Der Albachtener Adventskalender steht ab sofort wieder zum Verkauf. Zum mittlerweile vierten Mal wird er vom Verein „Hand in Hand Albachten“ herausgegeben.

Das bewährte Konzept ist beibehalten worden: Wer den Adventskalender mit der Ludgeruskirche und den Ludgerusgänsen auf der Vorderseite zum Preis von zehn Euro erwirbt, kann damit Gutes tun, Projekte in Albachten unterstützen und zudem attraktive Preise gewinnen, die sich hinter den 24 Kalendertürchen verbergen. Darüber hinaus sind in jedem der Adventskalender zwei kleine Gutschein-Sofortgewinne im Wert von jeweils fünf Euro zu finden.

Wer sich einen der Albachtener Adventskalender sichern will, kann ihn an vier örtlichen Vorverkaufsstellen erwerben: bei Floristik & Dekoration Engelswiese (Dülmener Straße 10), in der Bäckerei Kisfeld (Dülmener Straße 18), in der Drogerie Jentschura (Dülmener Straße 33) sowie in der Bücherei St. Ludgerus (Dülmener Straße 15). Es stehen 700 Kalender zum Verkauf.