Heimkehr des Gastronomie-Urgesteins

Sontheimer – bis vor wenigen Jahren war dieser Name in Albachten und darüber hinaus fest mit alteingesessener gutbürgerlicher Gastronomie verbunden. 2016 wurde der weithin bekannte Gasthof an der Ecke Osthofstraße / Dülmener Straße von Wirt Jürgen Sontheimer verkauft, abgerissen und durch einen Wohn- und Geschäftskomplex ersetzt. Sontheimer zog fort, war bei vielen in Albachten jedoch keineswegs vergessen. Jetzt ist wieder zurück und hat an zwei Tagen in der Woche beim SV Concordia die Bewirtung im Clubhaus übernommen.

